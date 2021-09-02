深圳天網行動追回321人　涉8.6億人民幣贓款

中央紀委監委周四（2日）在官網發布，廣東省深圳市自2015年成立追逃追贓工作協調機制，展開「天網行動」以來，從32個國家和地區追回外逃人員321人，追回贓款8.6億元人民幣（約10.5億港元），在全省率先實現百名紅通人員案件清零，且2018年後未新增外逃人員。

據統計，深圳市監委自2018年1月成立以來，共追回外逃人員191人，包括35名黨員和國家工作人員及相關涉案人員、2名百名紅通人員，追回贓款6.8億元（約8.3億港元）。其中，回國自首的百名紅通人員包括外逃近8年的南山區公安分局高新技術園派出所前民警張勇光，及外逃18年的華泰證券有限責任公司深圳彩田路證券營業部前總經理劉寶鳳。

在追逃過程中，深圳除對內依法調查取證、嚴格處置，對外亦主動對接國際規則，加強國際司法執法合作。2019年4月，紅通人員、深圳市田心實業公司前董事長梁澤寧被遣返回國。此前，他已獲得逃往國永久居留權。專案組深入研究當地法律後，發現其在辦理移民手續時提交虛假資金來源和學歷材料，最終推動該國以非法移民將梁遣返。

深圳亦將防逃工作嵌入對公職人員日常監督管理當中，包括對進行出國（境）監督，建立領導幹部電子廉政檔案，開展「裸官」清理，核查個人有關事項報告，同時開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款等專項行動。2019年，羅湖區田貝股份公司前董事長林達光在換屆落選後多次找所在街道借取本人護照，監察機關其後根據線索，查實其涉嫌受賄、職務侵佔、挪用資金等，涉額高達人民幣1.2億元（約1.5億港元）。