百度賣論文涉侵權洩私隱　僅封店撤文卸責

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度屢傳醜聞。內媒周三（1日）報道，該集團旗下百度文庫店舖「學姐幫幫忙」涉嫌售賣他人論文，且洩露論文作者的姓名、學號等私隱訊息。百度文庫同日回應稱，已永久封禁該店舖，並將全面排查平台文檔，撤下所有涉及個人訊息內容。但有內媒發現，在百度回應後，平台仍然搜索到帶有姓名和學號的論文。

從廣東科技學院畢業的盧小姐周三向內媒稱，她偶然得知百度文庫名為「學姐幫幫忙」的知識店舖，公開售賣自己班上同學的論文材料和答辯簡報，同學均表示不知情。據盧小姐統計，被洩露論文總數有200多篇，且包含作者個人訊息。百度文庫隨即發聲明稱，經查發現「學姐幫幫忙」確實存在侵權行為，強調對於任何侵害用戶權益的行為絕不姑息，接下來將完善文檔審核機制，保障個人私隱與訊息安全。

據了解，該店舖是由百度推出的百度墨斗魚知識店舖中，一個面向知識內容創作者的交易平台。店主上傳文檔、音視頻等內容，由使用者付費獲取。有指這些第三方店舖存在版權風險，惟百度文庫平台服務協議中將自身責任撇清，被指是「霸王條款」。協議提到，如百度被第三方主張權利而產生任何糾紛、仲裁、訴訟，或遭到相關部門處理，由用戶出面解決，承擔全部法律責任並使百度免責，同時賠償百度全部直接和間接損失。

陝西恆達律師事務所高級合夥人趙良善表示，雖然根據相關法律，網絡服務提供者在斷開侵權鏈接時可不承擔賠償責任，但在明知或應知所鏈接的作品、表演、錄音錄像製品侵權，則應承擔共同侵權責任。百度一味將責任推給第三方店舖，自己置身事外，不予監管、審查，只會導致文庫中的第三方店舖肆無忌憚。