留學簽證遲遲未批　英駐華使館致歉

新學期已至，但大批準備赴英留學的中國學生，至開學仍未獲批簽證，甚至支付約8,800元人民幣（約1.05萬港元）的加急費亦無果。英國駐華使館周四（9月2日）表示，由於相關部門正處理大量簽證申請，導致辦理時間延長，為此致歉。

自8月底開始，不少中國留學生在社交網發文求助，指英國的海外簽證中心未有如期在15個工作天內，告知留學簽證申請結果，更沒有發出任何通知消息。他們憂慮將無法乘搭已預訂的機票出發，如期到當地申請住宿。但有學生致電簽證的審批部門英國簽證移民署，對方卻表示簽證結果早已發出。

及後，事主親自前往位於北京的簽證中心詢問，惟中心要求他先支付加急費用，才承諾可以在24小時內發出簽證結果；然而一天後仍音信全無。部分學生稱，他們等待3至4天才有結果。據留學生自發統計，至少近千人因簽證延誤受影響。

英國駐華使館周二（8月31日）回應指已留意到相關情況，正展開緊急調查，為此致歉，惟指出海外簽證中心由商業合作夥伴威孚國際（VFS Global）營運，使館無法提供任何學生的具體登記情況。至周四，使館再發聲明致歉，但要求留學生不要前往簽證中心催促，更警告「只有在確保安全的環境下，簽證中心才能繼續正常營業」。