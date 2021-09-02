扯爛女乘客裙保安遭停職　西安地鐵7人問責

陝西省西安市一名郭姓女子在地鐵車廂被保安強行拖走，引起民眾熱議。西安市警方周四（9月2日）通報調查結果指，事件起於郭女講電話聲音過大，但肇事保安執法不冷靜，需停職處分。此外，由於西安地鐵監督不力、通報疏忽，市紀委通報問責7名相關負責人。

警方表示，事發周一（8月30日）下午近5時，由於郭女講電話聲音過大，同車一名陳姓乘客提醒其注意言行，兩人隨即口角，引發輕微肢體衝突。及後，地鐵陳姓保安到場，要求兩人落車處理，惟郭女拒絕。保安遂強行拉扯郭女，導致其身體暴露。事件擾攘後，郭女返回車廂自行整理衣服，未再與他人爭執，於6時05分落車、出閘離開。

警方認為，郭女行為擾亂地鐵公共秩序；陳姓保安行為粗暴，造成惡劣影響。鑑於兩人情節輕微，不予治安處罰，但責令陳姓保安所屬單位安排其停職，依規調查。肇事保安公司管理制度存在問題，責令限期內整改，並交由西安地鐵按合約處理今後承包問題。

西安市紀委監委同日通報批評，西安地鐵的營運商西安市軌道交通集團，疏忽培訓保安員，日常監管存在漏洞，事後核實情況不深入，工作作風不嚴不實，反思反省不深刻；給予集團3人黨內警告處分，1人調職處分，2人誡勉談話，1人談話提醒。