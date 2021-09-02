台黑幫香港運2.7公斤K仔入境　市值500萬新台幣

台灣台北市刑事局周四（2日）宣布破獲一宗毒品案，葉姓及許姓幫派分子透過與香港人接洽，利用航空速遞包裹將氯胺酮（俗稱K仔）運至台灣。刑事局掌握情報後拘捕二人，並搜出市價約500萬元（新台幣，下同，約142.4萬港元）的24包K仔，警訊後將2人移送法辦。

刑事局表示，當局日前接獲情報，有犯罪集團利用航空速遞寄送毒品入境，當局遂與緝毒部門、航警局等單位組成專案小組。經查後發現四海幫幫派分子的28歲葉男及24歲許男嫌疑重大，前者經常在新北市淡水區附近出沒，疑在了解運毒模式後，與香港方面人士接洽透過速遞運毒，再夥同許男到機場收貨。

葉、許二人取貨後回到淡水區鐵皮倉庫，刑事局前往搜索當場逮捕他們，並搜出藏在疑似工業用途的6個軸承，共重2.7公斤的24包K仔被藏在軸承中間夾層躲避查緝。葉男等人落網後，許供稱自己收取2萬元（約5,700港元）負責取貨，葉男亦辯稱僅是受僱處理毒品，都不願透露相關資訊。

警方審訊後，依違反毒品危害防制條例等罪嫌，把葉男等2人移送往士林地檢署偵辦，2人遭檢方聲押後，經裁定收押禁見至今。