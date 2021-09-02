蘭州交大研究生遇害案　校方賠償200萬人民幣

甘肅蘭州交通大學一名楊姓研究生，上月在校園遇害身亡。網傳校方和公安隱瞞事故，死者家屬被校方拒絕進入校內收拾遺物，只好在校門抗議，引起大眾注。家屬周二（2日）表示，校方已賠償200萬元人民幣（約240萬港元），他們未來會配合警方處理案件。

綜合內媒報道，公安機關上月底證實該校有學生遇害，並指已拘留疑犯。校方表示，兇手張某是校內小食部店主的兒子張某，學校正調查他是因何事進校。有報道指，事發當晚楊某提水走入宿舍大樓，兇手趁其不備從後用刀連斬多刀，楊某當場死亡。

但案件發生後，警方及學校未有公布案件，直至上月30日有微博用戶爆料，指同月18日1名研究生在校內遭人用刀刺死，當晚警方封鎖現場，地面上有殘留血漬。另批評，校方未有妥善解決事件，與警方一起封鎖消息。直至死者的父母日前在學校門口露宿，才驚動校方解釋。

不過另有報道指出，兇手張某在今年5月曾以同樣方式，割傷該校一名本科生。當時警方只是口頭教育，校方亦承諾以後不讓對方再進入校園。惟多名學生反映，張某一直未有離開學校，反而留在小食部直至楊某遇害。