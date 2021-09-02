台行政院修法通過　妓女戶改名為性交易場所

台灣的法務部周四（2日）發布新聞稿指出，為落實聯合國1979年消除對婦女一切形式歧視公約（Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women）（下稱CEDAW公約）。台行政院院會當日通過刑法施行法第9條之1修正草案，將「妓女戶」用語改為「性交易場所」，以保障性別人權，並符合「消除對婦女一切形式歧視公約」的規範。

法務部指出，台灣於2011年6月8日制定公布「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」，並於2012年1月1日施行。CEDAW公約第5條規定，締約各國及地區應採取一切適當措施，以改變男女的社會和文化行為模式，消除基於性別而分尊卑觀念，或基於男女任務定型所產生的偏見、習俗和一切其他做法。

法務部針對刑法施行法第9條之1規定尚有「妓女戶」之用語，恐損及性別人權，隱含從事性工作者等同女性並具有歧視之刻板印象，因而研提修正草案，於周四經行政院院會審查通過。