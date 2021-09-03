中國推進西部陸海新通道　提出2025年貨運目標

中國國家發改委周四（9月2日）稱，已就更大力度推進《西部陸海新通道總體規劃》實施印發文件，目標到2025年基本建成西部陸海新通道，重點打通內陸地區直通沿海的物流運輸能力。

西部陸海新通道分為東、中、西3條線路。東線自重慶市經湖南懷化、廣西柳州至北部灣港，中線由重慶經貴州貴陽、廣西南寧至北部灣港，西線自四川成都經瀘州、廣西百色至北部灣港；3線在北部灣港接駁海南海口市的洋浦港口。

《推進西部陸海新通道高質量建設實施方案》要求，3條主通道到2025年，須承擔50萬集裝箱運量、2,000列跨境鐵路班列。廣西北部灣港和海南洋浦港新增10條國內國際港航線以上，港口集裝箱吞吐量分別達到1,000萬、500萬箱，其中外貿箱吞吐量分別達到200萬、100萬箱。

《方案》同時強調，要加快廣西北部灣國際門戶港建設，打造海南洋浦區域國際集裝箱樞紐港，推動重慶物流和運營組織中心建設，建設成都國家重要商貿物流中心，完善沿線樞紐與集疏運體系等。