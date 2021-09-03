5歲時被拐　失散17年後男子與家人團聚

陝西一對父母在兒子失蹤後找尋了17年，至周二（8月31日）終可一家團聚。兒子失蹤時才5歲，其父母說：「17年了，多虧民警還一直記住我們一家的不幸遭遇，是你們給了我們一個完整的家。」

2004年，當時在西安打工的張某帶着孩子曉曉在一家皮鞋作坊幹活。張某憶述，當時曉曉說要吃零食，工友就給了孩子幾毛錢讓他外出購買，此後再也沒見到孩子的蹤影。發現年僅5歲的兒子不見後，張某四處尋找，亦丈夫楊某趕忙到十里鋪派出所報案。當天，民警楊朝朝接待了這對夫婦，並組織警力一同尋親，但一直沒有有效的線索。

至2016年底，十里鋪派出所通知夫婦二人到派出所採集DNA樣本，並將訊息列入全國被拐和失蹤人員訊息庫，擴大搜索範圍。同時身在河南的周某（也就是曉曉）從小記憶中是陜西人，小時候在西安東郊十里鋪被一名不認識的女子帶到河南，隨年齡增長一直沒有放棄尋找身世，並於2020年11月將自己的血液樣本提供給一個叫「寶貝回家」的網站。

今年7月，滻灞分局刑偵大隊接到西安市公安局的消息，指戶籍地為河南安陽的周某DNA與當年在十里鋪打工的楊某和張某夫婦的DNA具有很高相似性。公安部其後確認楊某、張某是周某的親生父母，周某就是2004年失蹤的曉曉。