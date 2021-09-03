官媒質疑錢大媽經營模式　加盟商多虧蝕關店

生鮮肉連鎖超市品牌錢大媽，標榜「不賣隔夜肉」，店內貨品價格愈夜愈低。內地官媒周三（1日）播出財經節目，質疑這種打折模式直接導致一些加盟店虧損。錢大媽周四（2日）在官方網站上發聲明回應，堅持這種吸客方式並非「營銷噱頭」，強調未來將盡快做好發展過程中的自查優化，對加盟商給予更多切實的支援。

官媒在節目中指稱，錢大媽為保證「不賣隔夜肉」，每晚7時起清貨，愈夜折扣愈多，直至晚上11時半開始免費派送。有消費者因而養成等到打折時間才光顧的習慣，導致門店菜賣得愈多，虧損就愈大。節目稱，錢大媽快速開店的同時，加盟商也在大批關店。

錢大媽回應時指，其創立於追求新鮮食材的廣東，由此開創並堅持實行「日清」模式，從而確保食材新鮮。加盟商則通過每日訂單的不斷優化，調控折扣比例，確保合理的盈利空間。過去9年間，這模式受到眾多消費者的青睞，加盟商數量擴張到2,000多家。

對官媒節目中提到「加盟商經營不善」的情況，錢大媽強調並非普遍現象。對一家新開的門店，公司在首3至6個月「爬坡期」內，會與加盟商共同培育市場，並為每間門店提供數萬到十多萬元人民幣不等的幫扶；從近期數據來看，度過爬坡期的門店，華南區盈利率超過90%，其他區域超過80%。