立陶宛與大陸關係緊張　致文化藝術活動受影響

立陶宛因退出與中國大陸與中東歐國家的「17+1」合作機制，又容許台灣當局以「台灣」名義在該國設立代表處，導致與大陸關係緊張。立陶宛駐大陸大使館文化參贊伊萬納斯卡斯（Tomas Ivanauskas）稱，目前在大陸所有立陶宛相關文化藝術活動均停頓，出版書籍也面臨阻礙。

伊萬納斯卡斯周三（1日）接受立陶宛國家廣播電視訪問時表示，該國在大陸的文化藝術活動自5月起陸續被取消或暫停，有主辦單位在活動舉行前約兩周才臨時獲通知。他指出，文化必與政治脫勾，但他沒料到兩國政治關係惡化的影響如此廣泛，對此表示遺憾。他又提到，今年對北京當局是特殊的一年，除共產黨建黨百年外，明年北京將舉行冬季奧運。目前立國的陸方合作夥伴多採取觀望態度。

除文化藝術活動外，伊萬納斯卡斯又稱，立陶宛翻譯書籍在大陸的出版工作也受影響，書號和出版許可申請均受阻。部分台灣文化界人士近期主動接觸立方，表示有興趣加強交流，目前很多雙邊討論仍在初步階段。

大陸不滿立陶宛政府允許台灣當局以「台灣」名義設立代表處，上月決定召回駐立陶宛大使，並要求對方召回駐陸大使。