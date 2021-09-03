克里盼華合作削碳排放　強調氣候問題非意識形態

美國總統氣候特使克里周三（1日）起訪問天津，與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談，期間又先後與中國外長王毅、國務院副總理韓正及中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行視像會面。克里周四（2日）向記者稱，這次訪問具有成果，他已向中方表達國際社會期望中國在削減碳排放上付出更多。

克里表示，中國作為大國，在氣候問題上理應付出大量努力。對中國正在當地和全球其他地方興建大量燃煤發電廠，他指會對阻止氣候暖化帶來反效果。雖然中方官員表示，正就如何減少碳排放進行規劃，但未提供具體內容。

克里又稱，中方於會面中提及政治議題，但雙方未深入討論。他向中方表明，氣候變化不是意識形態或黨派議題，也不是地緣戰略武器。他又強調，氣候問題是全球挑戰，即使中美雙方存在任何分歧，也必須共同應對。

美國國務院發言人普萊斯周四在記者會表示，中美是全球最大碳排放國，雙方若無法合作，不只有害彼此，也會危害整體國際社會。美國致力與國際社會和中國在迫切的氣候議題上合作，也希望中方能依據同樣基礎與美方往來。他指出，中國碳排放量佔全球總量近30%，中方如不作出更大的承擔和作為，全球處境將更困難。