華控美限制太陽能板進口　世貿駁回中方訴訟

美國2018年以損害國內產業為由，限制太陽能電池板進口的數量及加徵關稅，引起中韓等國不滿。中國指控美國限制其太陽能電池板進口，向世界貿易組織（WTO）提告，世貿周四（2日）裁定駁回中方主張，裁定美方勝訴。

美國製造商指控某些晶硅太陽能電池進口增加，達到可能嚴重損害美國國內產業的程度後，美國時任特朗普政府於2018年實施關稅和配額制度，為期4年；若超出限額便要支付關稅，稅率由最初的30%逐年下調，適用於太陽能模組和太陽能電池。

中方針對一系列問題抗議美國的限制措施，認為美國未證實進口增加和產業受損之間的因果關係。由3人組成的世貿爭端解決小組周四駁回中國全部4項指控，裁定美方的措施沒有違反全球貿易規定。美國貿易代表戴琪發聲明回應稱，歡迎世貿小組裁定中方的法律挑戰毫無根據，並駁回訴訟。

特朗普政府當時亦對洗衣機進口實施類似的3年防衞措施，並於今年初卸任前宣布延長2年。美國海關近日亦開始扣留從中國公司進口的太陽能電池板，指控這些公司採購新疆強迫勞動的產品。