中學開學直播　女生暈倒30秒無人扶惹議

湖北武漢某初中於周三（1日）舉行開學典禮，有記者到場做直播，詎料一名女學生突然暈倒，倒地30秒仍無人扶起，引起爭議。武漢市漢陽區教育局隨後通報稱，該學生倒地後，有同學舉手示意，該女生短暫休息後身體已恢復正常。

網傳影片顯示，開學直播期間學生在操場上排隊，一名老師或校長正接受記者採訪，疑因背對學生，未留意身後的情況。站在前排的初一女學生突然身體晃動，面部朝下倒在地上，身邊的同學紛紛望着她，但無人出聲告訴老師，或上前扶起她，現場僅有一名學生舉手示意。直到一名老師經過，才上前扶起女學生。

校方當日發文回應稱，涉事學生隨後被老師送到醫務室治療，經短暫休息後身體恢復正常，便返回課室上課，學校領導多次到課室詢問她的身體狀況，並向家長解釋和慰問。

事件上傳網絡後，引來網民爭議。有網民怒斥校方只顧直播，忽略學生的情況；另有網民認為情有可原，當日學生人數太多，老師無法照顧到每一名學生。有官媒亦發文評論，質疑教育制度的缺失，同學暈倒無人願上前扶起，顯示同學態度冷漠；又質疑學生遇此狀況只懂舉手找老師，缺乏同理心和獨立處理問題的能力。