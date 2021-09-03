華使館反駁芬太尼源自中國　促美方加以管制

美國多次指當地非法合成類鴉片藥物芬太尼主要來自中國，對此中國駐美大使館發言人強調，個別美國政客和媒體不斷炒作「美國芬太尼主要來自中國」等不實內容，完全是不負責任和違背客觀事實，又敦促美方盡快正式整類列管芬太尼類藥物。

中國駐美大使館周四（2日）在官網發文指出，毒品是全人類的公害，中國政府始終對毒品問題堅持「零容忍」態度，嚴厲打擊製販毒等各類毒品犯罪。中方近年來一直在依法、坦誠地協助包括美方在內的國際社會應對芬太尼類物質濫用問題；在前年5月1日，中國政府已在全球率先正式整類列管芬太尼類藥物。相反，美國作為全球芬太尼問題最顯著的國家，也是全球芬太尼類藥物最大的生產國和使用國，至今卻未正式整類列管。

華使館發言人批評，去年5月22日在沒有任何證據的情況下，美國商務部將中國物證鑑定中心、國家毒品實驗室等列入實體清單制裁，嚴重影響了中方芬太尼類物質檢驗鑑定工作。中方已通過多種渠道向美方表達嚴重關切和抗議，敦促美方盡快糾正這一錯誤做法。

發言人強調，美國芬太尼濫用問題的根源在自身，嫁禍於人無益於解決問題。發言人指出，美方絕不能一方面感謝中方支持與幫助，另一方面又企圖指摘污衊中方，變本加厲負面炒作；希望美方正視自身問題，拿出切實可行的解決辦法。