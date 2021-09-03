台軍明年派30人赴美　訓練接裝自走炮

美國國務院上月初宣布總統拜登任內首宗對台軍售案，對台灣出售40輛M109A6自走榴彈炮及相關設備，首批8輛將在2023年交付。台陸軍計劃，明年派出由30名資深軍官組成的種子教官團隊，赴美接受各項接裝訓練。

台灣的國防部在最新送交立法院的明年度預算書中，公布陸軍30人種子教官團隊受訓的相關項目，包括裝備操作及維修保養訓練、射手實彈射擊訓練、精準導引炮彈檢測及廢彈、未爆彈處理訓練等，以讓新武器裝備發揮最大效益。陸軍在明年1月起，亦將派出專業軍官進駐美國原廠，以確保M109A6自走炮計劃管制與財務監督、各項裝備符合質量並如期交付，同時協調系統整合問題及後勤零件籌補進度。

美國今次軍售案除了40輛M109A6自走炮，也包括20輛M992A2野戰炮兵彈藥補給車、5輛M88A2裝甲搶修車、一套先進野戰炮兵戰術數據系統（AFATDS）、1,698組精準導引裝置、專用工具測試裝備、全球定位系統接收器等，總值7.5億美元（約58.5億港元）。相關裝備交付台灣後，將成為陸軍軍團炮兵指揮部的主力。台媒引述軍事專家指AFATDS系統是重點之一，可讓台軍炮兵在戰術上即時接收敵情與戰場相關資訊，降低被敵方偵察及攻擊的風險。