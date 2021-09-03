葉一堅「壹身蟻」　壹傳媒資金鏈恐斷料月底出售《台蘋》

壹傳媒黎智英旗下的台灣《蘋果日報》（下稱台蘋），因營運無以為繼而考慮出售。台媒周五（3日）報道，原本6月底已傳出有買家打算接手，但至今未完成交易；到7、8月，買家從原來只有2、3個增至5、6個。內部人士透露，《台蘋》出售案已於周三（1日）截標，預計本月底前會完成交易，否則面臨資金鏈斷裂。

報道引述知情人士稱，《台蘋》是以品牌授權、切割業務的方式處理台灣業務，在周三最後出價當天，市場傳出除了包括寶佳集團在內的「金主合購團」、當地醫療美容集團愛爾麗之外，還有其他買家出現，其中一組以台灣有線電視公司中嘉數位董事長郭冠群為首，另有多間媒體的老闆。

報道指，中嘉在入標前已告知多名股東，「中嘉方面是直接與香港蘋果方面接洽，但可能不會以『中嘉』的名義出資」。據報郭冠群也是受人所託，評估購買《台蘋》的可能性，指有親綠營人士擔心《台蘋》落入親大陸或特定企業手上，故找上郭協商，幫忙尋找資金。但台媒向中嘉求證時，公司及郭冠群均否認。

知情人士指出，寶佳代表出價2.5億元新台幣（約7,100萬港元），中嘉出價1.3億元新台幣（約3,700萬港元），愛爾麗疑到最後一刻仍未出價。由於新買家都不願接收《台蘋》的人事包袱，要其先自行解決，故《台蘋》早前才大規模裁員。

黎智英被判囚、資金被凍結，壹傳媒於今年6月停牌，《台蘋》多次裁員仍虧蝕不止，一直尋找買家，但遲遲未能成交。據指交易不樂觀的主因，除了買家出價不高之外，也因現任壹傳媒董事會主席兼非執董葉一堅與台經營團隊對《台蘋》未來經營策略意見有分歧。據報在上月31日的內部會議上，曾討論到若這次無法賣盤，公司可能最快10月清盤解散。