歐洲議員促邀台領導人訪問　陸方抗議

歐洲議會外交委員會日前通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，敦促歐盟開展與台灣雙邊投資協定等工作。負責協調報告的歐洲議會瑞典議員魏莫斯（Charlie Weimers）接受台媒專訪時進一步呼籲，歐盟應邀請台灣的領導人赴歐訪問。針對有關報告獲通過，中國大陸外交部、全國人大和全國政協外事委員會均堅決反對。

魏莫斯受訪時透露，今年5月曾接獲大陸駐瑞典大使館電郵，批評他對大陸的看法存在嚴重錯誤，並強調台灣是中國內部事務。但他認為，將在台歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」，能反映出歐台並非只有經貿的連結，雙方還有很多的共同價值觀，改名能凸顯雙方更廣泛的合作關係。

大陸外交部發言人汪文斌在周四（2日）記者會上回應時重申，有關報告嚴重違反國際關係基本準則、一個中國原則，以及中歐建交時歐方在台灣問題上作出的公開承諾。他又警告歐方，不要低估大陸人民捍衞主權和領土完整的決心，立即停止挑釁和對抗舉動。

全國人大和政協外委會同日也發聲明，強調台灣是中國不可分割的一部分，敦促歐洲議會充分認識台灣問題的高度敏感性，在涉台問題上謹言慎行，停止作文章、找麻煩，不向「台獨」分裂勢力發出錯誤的危險信號，避免影響中歐關係政治基礎和雙方互信。