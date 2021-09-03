貓咖啡廳無人打理半個月　30小貓骨瘦嶙峋橫屍當場

四川省成都市內一間貓咖啡廳無人打理半個月，店內傳出惡臭衞生惡劣。有流浪貓救助組織近日上門視察，發現咖啡廳內約30隻貓骨瘦嶙峋，更有貓已病死，橫屍當場。店主事後現身表示，自己因家中長者病危瀕死需離開當地，事前已託人打理，直至當日才知道店內情況如此惡劣。

內媒周四（2日）報道，據貓咖啡廳隔壁的酒吧老闆表示，咖啡廳在新冠疫情打擊下經營不善，瀕臨倒閉，今年8月起已沒有營業，店內小貓無人照顧。他曾在貓咖啡廳門外觀察店內情況，遠遠便看見一窩小貓死亡。酒吧老闆稱，他曾聯繫貓咖啡廳店主溝通，卻未能解決問題。

民眾報警後，貓咖啡廳的店主連夜從外地返回，一打開門便傳出陣陣臭氣，地上有不少貓屍，供小貓飲用的羊奶已經變壞，導致大部分貓肚瀉，到處留下糞便。在眾人要求下，店主同意先帶小貓到診所治療，待小貓恢復健康後開放領養。經醫生救治，有3隻幼貓最終因病重不治，其餘情況漸趨穩定。

貓咖啡廳店主事後解釋，由於他家中長者身患絕症，自己要去親手照顧及陪伴他最後一段時間，故早前緊急放下貓咖啡廳，交託予兼職人員打理。未料，兼職人員失約未到，店主亦因照顧長者忙碌沒心思過問，不幸釀成慘案。