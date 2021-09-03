騰格里沙漠污染案舉報人　因尋釁滋事判囚4年半

曾舉報騰格里沙漠排污事件的寧夏動物保護志願者李根山，去年9月被寧夏中衞市公安局拘捕。內媒周五（3日）從李根山的律師獲悉，李被起訴涉嫌尋釁滋事罪和危害珍貴、瀕危野生動物案近日已一審宣判，李獲刑4年半，並罰款1萬元人民幣（約1.2萬港元）。

李根山的律師曾祥斌表示，據其收到的判決書顯示，李根山因犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，被判囚2年8個月，並罰款1萬元；犯尋釁滋事罪，判囚2年半。兩個判刑總和有期徒刑5年2個月，經數罪併罰，法院決定執行有期徒刑4年半，並處罰款。內媒周四（2日）下午從寧夏中衞市沙坡頭區人民法院一名工作人員得知，李根山已就案件判決提出上訴。

此前報道，李根山在2019年舉報騰格里沙漠排污，官方調查後對涉事企業及監管部門共12名責任人追究責任。中衞市公安局去年9月10日公布，李根山等人因藉野生動物保護協會成員的身份相互勾結，採取毆打、威脅等手段，進行尋釁滋事、敲詐勒索等違法行為而被刑事拘留，同月29日被批准逮捕。案件至今年8月21日一審開庭審理，但未當庭宣判。