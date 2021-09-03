沉迷女僕店　少年幾乎花光30萬人民幣留學費

陝西省一名17歲男生，獲家人安排準備出國留學，但他今年高中三年級畢業後，竟在這個暑假裏沉迷光顧「女僕店」等高昂消費活動，把30萬元（人民幣，下同，約36萬港元）留學費幾乎全花光。父母得悉後報警，警方介入調查，最後要求店方退還部分費用。

家住榆林市的男生小王在西安一間中學就讀，原本即將出國留學，高中畢業後在西安住了一段時間，回到榆林後王父發現兒子穿的鞋不是普通款式，一問之下驚悉花了8,000元（約9,600元），後來更發現30萬元留學費已所剩無幾。王父把兒子最近3個月的銀行卡支出列印出來，長達40至50頁，其中「女僕桌遊」一覽的消費近17,000元（約2萬港元），最高一天花上6,000多元（約7,200港元）。

小王原來在當地一間名為「女僕桌遊」的店瘋狂消費，去了5至6次之多，稱有漂亮女孩陪着玩遊戲，但否認有不雅行為。王父指，兒子在7月初消費時只有17歲，是未成年人，認為店方不負責任，涉嫌誘導未成年人消費，應全部退還消費金額，故於上月27日到店追討。

店長當時委屈稱，小王自願消費，店方並沒強制誘導，而且也有成本，沒理由全額退還；反問家長為甚麼把銀行卡的密碼告訴孩子，不好好監督。王父同日向長安路派出所報警，雙方配合調查。由於《民法典》規定17歲屬於限制民事行為能力的年紀，小王的消費行為無效，然而家長未盡監護責任，故應減輕經營者的責任，再退還相應費用。