王毅與伊朗外長商阿富汗局勢　冀美吸取教訓

中國國務委員兼外長王毅周五（3日）與伊朗新任外長阿卜杜拉希揚通電話，雙方就阿富汗形勢交換意見。王毅表示，美國雖從阿富汗撤出，但對阿富汗和平重建負有不可推卸責任，又指美方聲稱撤軍是為了集中力量對付中國和俄羅斯，既是為自身失敗尋找藉口，同時也再次暴露出企圖在世界繼續推行強權政治的本質。

對於阿富汗塔利班或於近日宣布組建新政府，王毅希望對方能夠體現開放包容，與恐怖組織徹底切割，與各國建立和發展良好關係。他提到中國與伊朗作為阿富汗共同鄰國，雙方需加強溝通協調，為阿富汗實現平穩過渡及和平重建發揮建設性作用。

此外，王毅重申美國不應試圖借助各種手段，給阿富汗製造新難題，更不應引發新的動盪並損及周邊鄰國的正當權益。他亦提及，若美國不能真正吸取應有教訓，徹底改弦更張，勢必犯下更大錯誤，走向更大失敗。

至於阿卜杜拉希揚則稱，阿富汗局勢亂象的根本原因在於美國不負責任。伊方同樣認為阿富汗應成立廣泛包容性的政府，體現所有民族的利益，呼籲國際社會全力向阿富汗提供人道主義援助，防止當地形勢動盪引發難民潮。他強調伊朗願與中方加強協調，幫助阿富汗早日走出困境。