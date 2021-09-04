喜茶店員誤給道具飲料　累客人催吐洗胃

內媒周五（3日）報道，上海一名女子近日通過連鎖飲品店喜茶的「微信小程序」下單買了兩杯飲料，並在上海南翔印象城店自取。惟店員誤將放在展示櫃上的陳列道具拿給該女子，她飲用後察覺有異催吐，並要到醫院洗胃。喜茶就事件道歉，願承擔一切相關醫療費用。

事發於上月29日，陳女士當日下午4時37分左右到店領取飲料，其中一瓶為「雙榨楊桃柚柑」，由於店員操作失誤，把陳列道具交給她。陳女士其後匆忙到該商場的戲院看電影，期間打開飲品飲用時才察覺有問題，並吐出剩餘液體，仔細一看發現瓶身貼有「樣品」字句。

陳女士即時聯絡喜茶門店，員工立刻陪同她到醫院就醫，接受一系列檢查和醫療處理。喜茶就事件表示「深深地感到自責和愧疚」，已第一時間聯絡陳列道具生產企業，希望盡快了解和搜集陳列道具成分和相關報告，但因溝通問題未能及時提供完整準確的資料。喜茶已把同批次陳列道具送往第三方機構檢測，獲得結果後會第一時間交給陳女士和監管機構。

喜茶周四（2日）在門店所在地市場監管部門的組織和協調下，與陳女士面對面溝通並再次表達歉意，願承擔一切相關醫療費用及作出補償。喜茶已在全國所有門店下架同款陳列道具，未來將進一步加強管理門店陳列道具及操作執行，以防範類似意外再發生。