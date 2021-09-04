男子苦練蛋殼雕刻　獲評非遺傳承人

蛋殼常被視為廚餘，但其實經加工就可成為藝術品。在甘肅省酒泉市居住的男子田吉文，自17歲起在酒店做學徒，學習果蔬雕刻。他近年對蛋殼雕刻萌生興趣並苦心鑽研，在短短3年就雕出數百件作品，去年更被酒泉市金塔縣評為非物質文化遺產蛋雕傳承人。

田吉文自2003年到新疆哈密市一間酒店工作，從此踏上其「雕刻之路」。他先在酒店學習果蔬雕刻，經勤學苦練獲得一手好刀功，更曾連續兩年獲得哈密瓜節雕刻大賽團體二等獎。直至他有一次在網上見到有藝人在又薄又脆的蛋殼上，創作出精美的藝術品後，讓他產生學習蛋雕技藝的想法。

為了鑽研蛋雕技藝，他經常在網上看片自學，包括練手感、構思、繪圖等，不時更劃破蛋殼。他直言「刀刀充滿驚險」，一旦把握不好力度，即使快要完工的作品，亦只能從頭再來。為了完成一件完整作品，「犧牲」40多個雞蛋對他來說已是家常便飯。

經過刻苦努力，田吉文的技藝日漸成熟，綜合運用陰刻、陽刻、浮雕等多種手法，將整個故事「搬到」蛋殼，需花5個月的時間。他表示，一件件蛋雕作品和惟妙惟肖的圖案，寄託着自己對中國傳統文化的熱愛與追求，希望能夠把蛋雕技藝傳承下去及發揚光大。