內地漢住院治淋巴瘤　出院清單竟含婦科檢查費

陝西省西安交通大學第一附屬醫院（下稱交大一附院）近日爆出醫療糾紛，原因是當地人孫先生上月因患淋巴瘤入院接受治療，出院時帳單竟顯示多項婦科檢查費用。孫先生與醫院就退費和賠償問題一度達成和解，但後來因其家人在社交網上講述其遭遇，和解突然中止。

34歲的孫先生是陝西商洛人，治療期間他多次住院，前後共花費2.9萬多元（人民幣，下同，約3.5萬港元）。上月26日，他在出院費用清單中發現價值560元（約680港元）的「體模設計及製作」多次出現，但印象中該治療他僅做過一次。之後他逐一檢查帳單，再發現多項從未接受過的治療，當中更包括「陰道灌洗上藥」9次、「陰道填塞」8次、「宮頸內口探查術」4次。這次多出項目的收費共合8,000元左右。他於是與涉事科室醫生交涉，但雙方未能達成一致意見。

內媒記者周四（2日）陪孫先生到醫院了解，涉事科室負責人和醫院醫務部承認，事件起因是醫護人員操作失誤，將一名女患者的收費項目加到孫先生的帳單上，並表示願意退款。孫先生稱，事發後曾跟主診醫生和護士長多次溝通，想知道醫院給了他哪些藥，用藥是否會引發後續問題。此外，他又希望醫院就事件作出賠償。