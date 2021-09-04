意大利無人機公司　涉非法出售予華國企

意大利一間為該國特種部隊及北約供應高科技軍用無人機的公司，涉嫌於3年前透過香港公司作掩飾，非法出售給中國國有公司。意大利警方周四（2日）表示，當日對該公司展開突擊搜查，並將6名經理通報檢方，其中3人為中國籍，3人為意大利籍。

英媒周五（3日）報道指，涉事的阿爾卑航空公司（Alpi Aviation）總部設於意大利東北部波代諾內（Pordenone），於2018年被一間香港公司以市值90倍的價錢，即400萬歐元（約3,700萬港元）買下75%股份，引起意大利調查人員注意。警方發聲明指，調查後發現該香港公司背後有複雜且不透明的交叉持股網絡，牽涉15間內地企業掩飾其真正所有者，並追蹤到真正買家其實是兩間重要的中國國有企業。

意大利警方金融犯罪部門認為，這宗收購案可能已違反該國禁止或限制把戰略資產出售給外國投資者的法律，這類資產涵蓋國防、國家安全及基礎設施。由於阿爾卑航空公司製造無人機、飛機及太空飛船等，並供應予意大利軍方，故理應受到特別審查。

警方又指，該公司正把無人機生產轉移到中國科技業重鎮江蘇省無錫市，懷疑入股的香港公司並非為了投資，而是想取得相關科技和製造技術並轉移到中國。代表律師則回應指，該公司在這宗收購案中遵守所有規則。報道引述消息指，意大利政府可能處罰涉事公司，甚至把收購案作廢。