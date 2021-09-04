內地昨增28宗新冠確診　「分子盔甲」助儲運疫苗

內地周六（4日）公布前一日新增1宗新冠肺炎本地確診病例，由雲南報告，另增27宗境外輸入病例。以新冠疫苗為代表的眾多生物藥，對運輸儲存條件要求極為苛刻，為有效解決冷鏈儲運的問題，天津南開大學開發出一種安全且低成本的「分子盔甲」新型生物藥保護儲存技術。

過去一日境外輸入病例分布為上海8宗，雲南6宗，浙江4宗，廣東4宗，福建2宗，天津、江蘇和河南各1宗，其中7人由無症狀感染轉確診；同日新增22宗無症狀感染病例，均為境外輸入。至今內地累計94,982人確診，當中4,636人病亡。

通過微生物（細菌、病毒等）及其代謝產物的有效抗原成分、動物毒素、人或動物的血液或組織等加工而成的生物製劑，包括抗體、疫苗、激素等，由於穩定性差，需要放置在特殊的冰箱儲存運輸，否則極易受到溫度、酸鹼度、壓力等環境影響而失效。南開大學藥物化學生物學國家重點實驗室、藥學院學生創業團隊研究發現，在某一溫和的合成條件下，可以用方法將生物分子包裹在新型晶態材料中，如給生物分子穿上盔甲，保護其不受外界環境破壞。

由該大學藥學院博士研究生喬杉帶領的團隊，通過反覆測試，最終篩選出適用於生物藥的新型晶態材料保護策略。在模擬的各種極端環境條件下，穿上分子盔甲的藥物仍保持近90%以上的生物活性，且在4℃到50℃不斷變溫環境中能保存兩個月。分子盔甲亦可在生物藥使用前，通過一種極簡便的方式完全去除，不會隨藥物進入人體，大大提高安全性。