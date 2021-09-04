省公安廳前副廳長涉受賄　遭開除黨籍公職

內媒周六（4日）引述福建省紀委監委消息指，福建省公安廳前副廳長兼一級巡視員章麗婕涉嚴重違紀違法、干預案件、受賄及以權壓人等，被開除黨籍及公職，福建省紀委監委對其行為進行立案審查調查。

身為政法機關黨員領導幹部，章麗婕被指漠視黨紀國法，投機鑽營，通過無息借款、高息放貸大肆斂財，肆意插手干預人事安排和案件處理，對抗組織審查。她亦涉收受可能影響公正執行公務的禮品及美容服務，不按規定報告個人有關事項；在幹部錄用、職務晉升等工作中違規為他人謀取利益；又違規收受禮金，無息借用管理服務對象錢款，通過民間借貸獲取大額回報。

章麗婕又被指違規干預和插手司法、執法活動；違反生活紀律；利用職務便利或職權地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取利益，非法收受他人財物，涉嫌受賄及高利轉貸犯罪。通報指，其行為性質嚴重、影響惡劣，經省紀委常委會開會研究並報省委批准，決定給予她開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；同時收繳其違紀違法所得，並把其涉嫌職務犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

章麗婕於1963年11月出生，是福建閩清人，擁有中央黨校研究生學歷。她於2013年4月起任福建省公安廳黨委委員；2019年8月起任福建省公安廳副廳長；並於2019年12月起任福建省公安廳一級巡視員，至今年4月受查。