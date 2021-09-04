婦人到銀行存錢變買保險　職員否認誤導

湖北省潛江市彭姓婦人多月前到當地銀行辦理存款手續，卻被引導將錢用來購買保險，直至上月底打算取款時才發現。彭婦的兒子表示其母不識字，遭銀行職員誤導。內媒周五（3日）向銀行查詢時，涉事經理反駁「當時跟客戶已經解釋清楚了」，又強調沒義務就事件向媒體交代。

59歲女事主彭婦是中國郵政儲蓄銀行潛江市澤口鎮營業所的老客戶，今年6月9日，她前往銀行打算存入2萬元（人民幣，下同，約2.4萬港元）作定期。她表示，跟以往存款不同，這次「要（用）手機下載甚麼東西」。到上月31日，她把存款單拿給從廣東廣州回來的兒子看，才發現那是一份保險單。她買的終身保險需每年繳交與上述存款金額相同的保費，共交3年，到第6年可提取65,720元（約8萬港元）。

據彭婦與兒子周四（2日）前往銀行溝通的錄音顯示，彭婦強調當日是到銀行存錢，而非買保險。銀行職員則表示當時已獲對方同意，並稱「錢還是存在這裏（銀行），只是換了一種方式」。彭婦質疑被誤導，又稱自己不識字，職員反指「你當時沒跟我說你不認得字」。最終雙方溝通無果，彭婦執意全款退保，職員表示已將情況上報公司，有待處理。

當日替彭婦辦理保險的銀行職員包括中國郵政集團公司潛江市張金支局龔姓工作人員，以及孫姓銀行經理。龔某周五向內媒稱，從沒對彭婦說過「存銀行和買保險是一樣」，意思只是「存儲方式一致，都是到銀行去存」。湖南財瑞律師事務所主任隆文明則指出，事件中彭婦有義務注意存款和辦理保險的分別，本身存在一定過錯。但假若銀行職員推介購買保險的行為存在重大誤導，彭婦亦有權請求法院仲裁，撤銷保單。