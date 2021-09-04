內地涉黑案26人獲刑　組織首腦判囚終身

內媒周六（9月4日）從山西省高級人民法院獲悉，該省大同市中級人民法院日前對一宗涉黑案一審宣判，案中首被告柴增明因組織、領導黑社會性質組織等罪，被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。其餘25名被告則分別判囚13個月至20年不等。

大同市中級人民法院審理查明，2004年起，柴增明在大同市站前秩序管理處市容中隊工作期間，以招收臨時工等途徑，招攬多名同案被告為其個人效力。2007年2月，柴安排聶卯平帶人扣查「黑的士」過程中，將客運稽查人員殷少華毆打致死。此後，以柴為首的黑社會性質組織逐步形成。

該組織通過實施故意傷害、詐騙、強迫交易、尋釁滋事、串通投標、敲詐勒索等違法犯罪活動，強攬工程、壟斷經營，獲取高額利潤，積累巨額財富，並將部分經濟利益給組織成員發放獎金和福利，提供車輛、房產，擺平事端、處理善後等。該組織又利用影響力，為成員獲取政治地位並服務組織，致使多名民眾和生產經營者的合法利益受損。該組織亦非法控制建築工程及交通運輸領域，嚴重破壞當地正常的社會、經濟和生活秩序。

大同市中級人民法院周一（8月30日）就案件宣判，柴增明除了犯組織、領導黑社會性質組織罪，亦因犯故意傷害、詐騙、強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、串通投標、隱匿會計憑證和會計帳簿、貪污、受賄、行賄和濫用職權等罪，數罪併罰獲刑。