美108輛M1A2T坦克採購案　首批延遲一年抵台

台灣的國防部去年宣布向美國採購108輛M1A2T坦克，原預計首批18輛M1A2T於2023年上半年運抵台灣。台媒周六（4日）引述軍方最新消息指，首批交付時間延遲一年，數量改為38輛，在2024年直接運到台灣，調整原因未明，而全數坦克仍可在2026年獲得。

台軍此前稱，美方會在明年及後年各在美國交付18輛M1A2T坦克、2024年交28輛、2025年交30輛、2026年交14輛；明年交貨的坦克因為是首批，台陸軍的種子教官會在美國完成接裝後再運回台灣，故要到後年上半年才抵台。但台媒引述最新送達立法院的明年度國防部公開預算書指，M1A2T坦克交付時間表及每年交付的數量均已調整，現在改為2024年交38輛、2025年交42輛、2026年交28輛。

台灣共斥資逾405億元新台幣（約114億港元）採購上述坦克，台國防部表示，獲得新一代主力坦克後，將可發揮裝甲部隊機動靈活、迅速分合的特性，有效剋敵致勝。陸軍司令部此前亦稱，今次採購案可更換老舊裝備，提升整體戰力及聯戰效能，M1A2T無論是在火力、防護力及機動力等方面，都遠勝解放軍的99式主力坦克。

台國防部周三（1日）送交立法院的解放軍軍力報告書則指，解放軍目前是以96式坦克為主力，並加快99/99A式主戰坦克及15式輕型坦克的換裝，另已完成05式兩棲突擊車及步兵戰車換裝，加強渡海登島及兩棲登陸作戰能力。