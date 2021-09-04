非洲豬瘟肉製品源頭　越女謊報化妝品偷運台

台灣高雄市警方上月查獲16.1公斤越南進口肉製品，在當中的荷葉包豬肉驗出非洲豬瘟病毒，成為高雄首例。高雄警方進一步追查，發現貨源來自嘉義，再往上游追查發現原來是新北市一間越南雜貨店的老闆娘為同鄉代購回來。全案訊後，警方將上中下游3名涉事越南女子依違反食品安全衞生管理法及動物傳染病防治條例送辦。

高雄市刑大偵二隊警方指出，林園分局上月23日在一名嫁來台灣的陳姓越南女子家中，查獲一包約300克重的荷葉酸肉乾等肉製品，隨即扣查送往化驗，結果驗出非洲豬瘟病毒。陳女表示，是透過28歲的范姓女同鄉在大寮區經營的雜貨店購買。警方前往雜貨店查緝時，范女稱是從嘉義布袋經營雜貨店的27歲阮姓女同鄉進貨；阮女則稱是從新北蘆洲中央路的越南雜貨店進貨。

專案組其後趕往新北，經搜證後報請新北檢方指揮，前往涉事雜貨店搜索，並逮捕經營該店的39歲阮姓越南女子，並查獲近600克帶有非洲豬瘟病毒的荷葉酸肉乾。阮女表示，已記不起當時下單的數量，只記得有20包賣到嘉義布袋，留一包自己吃。她又辯稱不知故鄉是非洲豬瘟疫區，不能運豬肉製品來台，故將荷葉酸肉乾和化妝品、雜貨等一起報關，以節省運費。