法智庫：華圖滲透約束他國　效果有限

法國智庫軍事學校戰略研究所（IRSEM）近日將發表一份有關中國影響力策略的調查報告，法媒周五（3日）率先披露內容，指北京通過輿論戰、心理戰及法律戰企圖收買、滲透與約束其他國家，但認為其手段笨拙。研究員又將北京的戰略形容為同心圓，主要目標是台灣和香港，範圍則涵蓋全世界。

該份600多頁的報告指，中國已進入新階段，更激進地鞏固權力，香港局勢及新冠疫情都是催化劑，令中國的行動變得強硬，「方法愈來愈像對澳門的手段」。報告撰寫人卡龍（Paul Charon）和維爾默（Jean-Baptiste Jeangène Vilmer）分析指，中國由外交到電影、由大學到企業、由媒體到政黨動員所有籌碼，行動包括「捍衞中國模式、吹噓傳統、彰顯善行、建立霸權」4大主軸。

報告亦提到，中國透過共青團控制內部，解放軍則在外部推動輿論戰、心理戰和法律戰。分析認為，中國除了用收買和馴服，亦採取滲透和約束，因而從軟實力改為積極手段，卻招來更多敵人。報告另指，北京曾試圖影響台灣去年的總統選舉，採取資訊操弄工業化的策略，大量收集資訊並用人工智能大規模生產內容。雖然北京行動達一定規模，但報告認為至今效果有限。