內地多處暴雨　街道水浸撤1.6萬多人

國內多地暴雨天氣持續，北京市周五（3日）晚開始出現雷雨，其中海淀區周六（4日）上午街道水浸。四川省11市州亦因暴雨，連夜撤離超過1.6萬人。中央氣象台周六上午10時續發出暴雨黃色預警，料當日下午2時起未來24小時，四川盆地、黃淮、陝西、河北和北京部分地區有大雨至暴雨，中國氣象局將應急響應提升為三級。

北京市氣象台自周五晚發布暴雨黃色預警信號，市排水部門隨即啟動防汛一級響應。周六上午6時左右，海淀區萬泉河橋西南角積水超過30厘米，導致交通一度中斷，且積水深度和面積逐步增加。至上午9時15分左右，排水工作人員到場處理後，交通才恢復。另在城西部分地區也出現積水，同樣處置完畢。

據四川省地質災害指揮部辦公室消息，周五下午5時至周六上午7時，樂山、廣元、眉山、巴中、南充、德陽、綿陽、遂寧、成都、雅安部分地區有大雨至暴雨；樂山市井研縣東林鎮東光村錄得306.1毫米最大雨量。四川各地共組織1,080次撤離行動，涉及57縣（區）1,343個隱患點共5,965戶群眾。

除北京和四川外，據交通運輸部發布的訊息，截至周六上午7時受降雨影響，山西和河南境內10條高速12個路段公路封閉，同日中午恢復正常。此外受降雨影響，陝西境內G108漢中段、G211旬陽段、G244漢中段周五晚發生山泥傾瀉，交通中斷，預計周六恢復通行。