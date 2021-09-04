廢物回收車為小學送餐　哈爾濱市監局勒令整改

黑龍江省哈爾濱市近日有民眾發現，當地一間營養食品公司竟以廢物回收車為市內一間小學運送營養午餐，引起衞生爭議。哈爾濱市市場監督管理局周四（2日）表示，已發出通知書責令該公司停止利用非專用配送車輛送餐的行為，並監督整改，在驗收合格前不得配送學生餐。

當地民眾周三（1日）在網上發布影片，指涉事的佳明佳營養食品股份有限公司在開學首日，派出一輛黃色的廂式廢物回收車，為哈爾濱群力實驗第三小學送營養午餐。片中可見，該車擋風玻璃內的顯眼位置放有一個標有「學生餐配送車輛」字樣的紅色牌；後門內板上則標有「廢品回收」4字，車廂側面亦可見「生活垃圾分類 減量化、資源化、無害化」等字樣。

涉事公司當日發出致歉信，稱因時間及準備不足，導致配送到該小學的午餐遲到、餐食種類和數量亦有錯；惟信中沒有提及用廢物回收車送餐的問題。報道指出，《哈爾濱市學校食品安全管理規定》要求，配餐單位應配備專用的密閉容器和車輛配送食品，配送前要清潔配送容器和車廂，並為放食物的容器消毒，涉事公司選擇的車輛明顯不符合規定。

哈爾濱市市場監督管理局工作人員周四晚表示，涉事公司違規使用非專用配送車輛為學生配送午餐一事發生後，哈爾濱市、松北區兩級市場監管局高度重視，已於周三第一時間到達現場展開調查。當局責成松北區市場監管局立即糾正該公司的違規行為，並下達《責令改正通知書》要求整改；另成立督導組對全市集體用餐配送單位生產環節、配送車輛是否合格開展全面專項督導檢查。但內媒指，涉事公司周四仍為當地部分小學送餐。