公安部推進教育整頓　徹底肅清周永康等人流毒影響

中國公安部黨委、中紀委紀檢監察組等部門周三（1日）召開今年第二次專題會議，研究及推進公安隊伍教育整頓工作。國務委員、公安部部長趙克志會上要求聚焦政治忠誠，全面徹底肅清中共前政治局常委、中央政法委前書記周永康，公安部前副部長孟宏偉、孫力軍等人的流毒影響。這是公安部自今年5月報告掃黃打非工作後，再度強調肅清3人餘毒。

中央政法委機關報《法治日報》在周六（4日）報道，趙克志表示，各部門要提高政治站位，堅決貫徹落實黨中央決策部署。全國政法隊伍以更高的標準、更嚴的要求、更實的舉措組織展開第二批教育整頓，以自我革命的精神堅決打好正風肅紀攻堅戰。

他又要求，有關部門要嚴格黨的政治紀律和規矩，採取堅決有力措施清查結黨營私的「兩面派」、「兩面人」，堅決清除政治隱患。同時要深化自查自糾，強化監督執紀，加大核查辦案力度，主動向組織講清違紀違法問題，並要着力整治作風問題和頑瘴痼疾，解決第一批教育整頓暴露出的系統條線共性問題。

趙克志最後強調，要狠抓責任落實，做好監督執紀執法工作，另要主動配合中紀委國家監委、駐部紀檢監察組等各局級單位，認真核查問題線索，依紀依法依規處理貪腐問題，以忠誠、擔當的新形象，維護安全穩定的新業績檢驗教育整頓實效。