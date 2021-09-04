男孩涉殺害同村7歲女童　家屬申訴願查出真相

甘肅省慶陽市在2018年，有一名7歲女童遭猥褻後殺害，屍體被吊在約2米高大樹上，惟警方竟認定疑犯為同村一名9歲男童。男童家人和死者家屬均不相信調查結果，前者一直上訪調查及詢問原因。鎮原縣檢察院近日表示，調查結果無問題，男童家人稱會繼續申訴，爭取查出真相。

內媒周六（4日）報道，據警方披露的案件細節，事發於2018年4月22日下午3時許，男童小勝（化名）與祖父前往離家2.5公里的山谷採藥，至下午5時獨自前往自家打碾場，期間遇到女童曹某並邀對方一起玩耍，追跑過程中小勝將曹某推倒在地，他坐在曹某腿上將她衣服拉開，用隨身攜帶的藍色筆在她胸部亂畫。

女童大聲哭泣並反抗，小勝為防止被發現，用手掐住對方頸部令其窒息死亡，及後又猥褻屍體，並在自家窯洞找繩子將屍體吊在樹上。曹某父親表示，2個孩子當時身高相約，只有1.2米左右，不相信小勝可以將女兒掐死並吊到樹上，但就懷疑當時陪同小勝的祖父。律師指，雖然警方對比現場的血液樣本與2名小童高度一致，但缺乏其他相關物證。

鎮原縣檢察院近日向鎮原縣人大會常務委員會匯報有關相訪結果，指覆查結果是該案無問題。小勝父親表示結論不能接受，會繼續申訴。