夫婦離婚不爭物業汽車　只為愛犬鬧上法庭

夫婦鬧離婚為金錢、物業以至汽車等財產分配鬧上法庭司空見慣。內媒上周五（3日）報道，江蘇海安市人民法院剛審理一宗離婚訴訟，一對夫婦竟因一隻寵物犬的撫養權爭持不下。

案情指，王男和趙女於2013年結識並墮入愛河，於2015年登記結婚。惟去年王男向法院申請離婚，並要求分割共同財產。庭審中，王男和趙女均同意離婚，並對物業、汽車的處置達成共識，惟獨對一隻拉布拉犬「菠蘿」的撫養權互不相讓。王男稱，該犬是他所買，平日也多由他照料，人犬感情深厚。趙女卻指出，自己經常帶菠蘿外出，成為她生活的重要組成部分。

經法院經審理，兩人在婚姻關係存續期間購買、飼養的寵物，按民法當屬於「其他應當歸共同所有的財產」，離婚時可以請求分割。但寵物有別於其他財產，難以進行實物分割。綜合考慮寵物是由王男購買，且平也多由王男照顧等因素，認為寵物的所有權歸王男更為合適，而趙女對寵物有感情，其可適時探望。

據辦案法官稱，中國法律沒有「寵物」概念，如果夫婦離婚時對寵物的處置無法達成共識，法庭只能把寵物視為財產來分配。而法庭在調解或判決階段，通常會綜合考量寵物的購買、照料，夫婦生活環境、條件等因素，確定哪一方更適合撫養，而未獲撫養權一方也可要求對方給予適當補償。