老婦帶外孫女外出失聯8天　遭女兒提告

台灣新北市林口區一名羅姓老婦於上月底，帶着患關節炎的8歲外孫女外出，稱要以民間療法醫治她，卻失聯8天。女童母親着急報警尋人，並怒告自己的母親略誘罪。警方上周五（3日）晚在桃園一處出租套房找到這對祖孫，把二人分開，老婦被移送地檢署時不禁崩潰痛哭。

該名65歲的羅婦於上月27日，帶着患有兒童期類風濕性關節炎但久未治愈的外孫女外出，留下紙條稱要帶她到嘉義玩3天；隔天又打電話告知家人要去阿里山玩，但她沒帶手機以及外孫女需要的藥物，過了多天仍未回家。至上月30日晚上9時左右，二人乘客運巴士從嘉義北返桃園。

由於女童要定期服藥和覆診，而且到上周三（1日）開學日仍未上學，連老師都很擔心，心急如焚的家長憂慮女兒不能正常學習及影響治療，決定報案尋人，並於上周五到警局控告羅婦涉嫌略誘罪。警方當晚在桃園一處出租套房找到該對祖孫，並把女童送院。

羅婦被帶到警局後以淚洗面，辯稱新冠疫情期間一直由她照顧外孫女，故想趁開學前帶她到南部走走，順便找朋友，希望透過神明力量及民間療法讓她好起來，沒想到竟然犯法。期間羅婦仍一直要求看外孫女，但因未經家長同意，警方予以拒絕。

駐台記者郭良傑報道