男子失蹤8日發現屍體被埋　疑遭工友殺害

家住福建省三明市大田縣的62歲男子黃平輝，今年7月出門開工後不知所蹤，8日後屍體被發現埋在工地現場地底2米深的泥土中。當日與黃一同開工的工人洪高陽向警方稱，開挖掘機時不慎輾死對方。但家屬上周五（3日）表示，死者頭部有傷痕，被發現時身上現金不翼而飛，認為事件有可疑，盼警方還死者一個公道。

在離黃平輝家約1公里的山上有2個林場要開挖山路，林場老闆找來黃平輝當監工，洪高陽則負責操作挖掘機。7月22日，兩人如常在黃家吃過午飯便回工地。到同日晚飯時間，黃仍未回家，電話也關機。黃的家人和附近村民當晚上山找了一個通宵，卻一無所獲。家屬於是報警，並張貼尋人啟事。

接下來，村內每天都有上百人上山搜索，又請來兩個救援隊帶同金屬探測器協助。洪最初都有參與搜尋，但後來因被懷疑與黃的失蹤有關，於是再沒出現。7月30日，現場挖掘機在當日施工的路段開挖，終找到黃的屍體以及鞋待物件，但其身上的現金卻不翼而飛。有村民回憶，發現屍體的位置，正是早前洪經常站立的地方。

同日洪被公安逮捕後，向警員稱因為操作挖掘機過程中將黃碾壓致死，為怕事情敗露被家屬索償，於是將黃掩埋。經大田縣公安局鑑定，死者死因符合機械性暴力作用（如挖掘機履帶輾壓）。翌日警方通知洪因過失致人死亡被立案調查。

黃的兒子稱，父親臉部、腦、腰椎和肋骨均有傷痕，但再鑑定結果未能證實與死因有關。黃子又表示，洪的親屬於8月4日曾上門稱給10萬元作補償。但直至上周五，黃永成再也沒有見到過對方的人，更別提對方承諾的10萬元。另黃當日身上的現金至今未找回。