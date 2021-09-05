網紅全麥麵包熱量超標　負責人道歉

上海消費者權益保護委員會8月30日公布，指經專業機構檢測，號稱銷售第一，主播薇婭帶貨、丁香醫生推薦的品牌田園主義全麥麵包，其包裝上標示的多項營養成分與實測不符。該網紅麵包品牌上周六（4日）在微博發公告，正式向消費者道歉，並賠償在8月7日以後購買該產品的消費者，他們可選擇直接退款，或待產品整改完成後等量賠付最新產品。

消保委在8月31日再度發文稱，已請專家對田園主義全麥麵包成分作出專業解讀，發現當中碳水化合物實測值是標註值的116%；能量實測值是標識值的131%；蛋白質實測值是標示值的256%；鈉實測值是標示值的233%。

同晚，田園主義宣布，自即日起，暫時下架檢測報告中所涉及的全麥麵包產品，並安排相關產品進行多機構、多批次覆檢。至上周六，田園主義發道歉聲明，指對於近期一款原味全麥麵包營養成分標識不符一事，向大眾鄭重道歉，同時感謝上海消保委，媒體公眾，對企業的監督、批評和指正。田園主義又指已查明問題的主要原因，是自8月1日進行產品升級時，在原配方裏增加了谷朊粉的添加量。

谷朊粉俗稱活性麵筋粉，是一種麵團改良劑，從小麥中分離出來的高蛋白聚合物，由多種氨基酸組成，屬營養豐富的植物蛋白資源。由於田園主義實驗室測算失誤，誤判為沒有超出標籤標示管理規定的誤差值，所以沒有及時送檢，更沒有把數據更新到包裝上，導致上海消保委對這款原味全麥麵包的檢測結果與標示出現較大差異。