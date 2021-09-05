登記中心人員勾結「黃牛」　百姓苦等44天取樓契

內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區有民眾反映，不動產登記中心的辦事效率低，無法按照國家規定於5個工作日內，完成辦理登記後發出樓契。調查人員暗訪發現，中心人員與「黃牛」勾結收取額外收費，奉公守法者需長達44天才得以領契。據悉，所有擠壓的業務已在上周四（2日）辦妥，違法違紀人員正接受調查。

內媒記者隨國務院的督查組暗訪涉事中心時，獲告知因辦理人數眾多，最快在10至15天內才能取不動產證。有市民指在7月12日辦理，一周後再回來領證，卻遭告知「證還沒印好，下周再來看看」，期間屢次致電查詢卻無得到明確答覆。他經過一個多月在第4次造訪該中心才如願以償，但證上的製造日期卻寫着辦證是7月20日。後來，他才得知可能是因沒找「黃牛」代辦才落後於人。

暗訪人員走訪多間掛有「代辦」的店家，其中有老闆收取500元（人民幣，下同，約602港元）費用，翌日立即可領證。他期間宣稱自己只賺其中100元（約120元），其餘是給中心人員。督查組掌握證據後明察涉事中心，發現堆積登記有900多項，於是約談有關負責人，且依法依規追究相關人等責任。