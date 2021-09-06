兇手姦殺11歲女孩被判死緩　死者家屬提抗訴

遼寧省葫蘆島市11歲女孩晶晶（化名）6年前遭一名趙姓男子猥褻後殘忍殺害，案件經多次審訊，法院均判處死緩，惹來死者家屬不滿。晶晶的家屬不要求賠償，僅要求法院判處死刑並立即執行，多年來堅持對判決抗訴，亦獲檢察院支持，但法院未有改判。在遼寧省高級人民法院早前宣判後，家屬再一次提出抗訴，目前已省檢察院立案處理。

案發於2015年8月30日，晶晶在祖母家玩耍後，便獨自回家寫暑期作業；其祖母及後前往查看時，發現院子大門打開，晶晶滿身是血，倒斃於院子內。起初，家人以為晶晶是玩鞦韆時發生意外，及後卻發現其內褲和下體均有血漬，於是報警求助。警方經調查後，鎮定趙男為兇手，趙男亦在盤問中承認看見晶晶單獨一人後起了歹心，將晶晶抱進廁所猥褻後，再用鐵鎬將其殺死。

案件2016年3月17日在葫蘆島市中級人民法院一審宣判，法院認定趙男犯故意殺人罪及猥褻兒童罪，但警方傳喚趙時，並未掌握線索和證據，他仍如實供認罪行，且其親屬已主動賠償，遂判處死刑、緩期2年執行，同時限制減刑。判決惹來死者家屬不滿，葫蘆島市檢察院隨後提出抗訴，認為趙不屬於自動投案，不應認定有自首情節。

至2018年1月29日，遼寧省高院裁定撤銷一審原判，把案件發還葫蘆島市中院重審。惟同年9月18日，法院雖認為趙男在庭審中曾翻供，不能認定為自首，但仍維持死緩判決。對此，晶晶的父親王東表示不能理解，為何法院未認定趙有自首情節，判決卻「愈來愈輕」，連「限制減刑」亦遭刪除，再次申訴抗訴，獲省、市兩級檢察院支持。

然而，案件於2019年11月20日在遼寧省高院二審宣判時，法院再次認定趙男具有自首情節，維持原判。王東夫婦對此表示質疑，認為警方抵達現場後，已根據鎬上有手印、地上還有腳印等各種痕迹，憑儀器取證後一直追查至趙家，並派員將其拘捕，「他也不是自己去投案，這怎麽能算自首？」

針對賠償一事，王東坦言，案發至今，他們一直拒絕諒解趙男，已重申不需要賠償，趙男家屬給予的1萬元人民幣（約1.2萬港元）喪葬費，是通過中間人扔到家裏的炕上，他們從不打算要求任何賠償，也未在諒解書上簽字，只求判處兇手死刑。據悉，王東夫婦今年6月已向遼寧省高院、遼寧省檢察院、最高法及最高檢郵寄申訴材料，遼寧省檢察院已就王東申訴一案已立案。