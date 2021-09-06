電話未接通累老婦病亡　法院判急救站賠近16萬人民幣

江蘇省淮安市一名65歲陸姓老婦早前在家中心臟病發，其家人連忙致電120急救電話，惟半個多小時一直無法接通，後來只好致電醫院工作人員，再通知急救站。惟救護車趕到時，陸婦已回天乏天。事後，陸的家人把急救站起訴至法院，並在一審敗訴後提出上訴。內地傳媒於上周五（3日）獲悉，案件已於淮安市中級人民法院終審判決，急救站須向陸的家人賠償約15.9萬元（人民幣，下同，約19.1萬港元）。

案發於去年6月27日上午7時許，陸的家人發現陸婦心臟病發後，先後致電110報警及120急救電話，惟直至警方趕到現場後，120急救電話仍無法接通。後來，家人通過醫院工作人員聯繫急救站，惟待救護車趕到，醫生經檢查後，卻宣布陸婦已死亡。陸的家人事後才得知，涉事急救站在當天上午6時至下午2時許停電，電話才無法接通。

陸婦家人認為，作為120急救站，即使停電也應有備用應急電源，正因120急救電話一直無法接通，導致陸女失去最佳搶救時機，認為120急救中心與急救站等部門應對其死亡承擔責任，於是提起訴訟，索償約79.5萬元（約95.5萬港元）。

案件二審時，淮安市中院認為急救站作為救急服務的義務機關，應保障120急救電話24小時暢通，及時履行急救義務，雖然事發當天出現停電等特殊情況，但急救站也承認其具有備用電源等應急保障措施，並對應急保障設備負有檢查義務，卻未在停電後採取措施，令陸婦喪失急救的機會，遂認定急救站須承擔20%賠償責任。