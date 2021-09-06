半裸男虐嬰短片惹議　律師︰拍攝者未制止應同罪

內地網絡上周六（4日）起流傳一段短片，指四川南充市一名男子涉嫌虐待嬰兒，引起輿論關注。南充市公安局周日（5日）回應內地傳媒查詢時表示，警方目前已把涉事男子帶回調查，嬰兒並無大礙，詳細事發原因及經過仍在調查當中。

從網傳短片可見，一名上半身赤裸男子不顧嬰兒大聲啼哭，又是連續拍打嬰兒的肚子，又是捏頸，其後更把嬰兒拋向空中再接回，令嬰兒顯得十分驚慌。短片引起網民關注，不少網民認為男子的行為過火，已涉嫌虐待，「孩子人生才剛剛開始，在這樣的家庭，怎麽健康成長」，又要求當局介入調查，並確保嬰兒的人生安全。

對此，該市12338婦女兒童維權熱線的工作人員指，接獲市民反映後，已第一時間向當地政府相關職能部門進行反饋，事發地警方已介入調查，將繼續關注事件的後續進展。警方則確認嬰兒目前安全無礙，但未透露男子是否嬰兒的家庭成員。

有內地律師指出，假如短片中的男子是嬰兒的父親或其他家庭成員，其行為已涉嫌違反《治安管理處罰法》規定，應處5日以下拘留或警告；情節嚴重的，則構成虐待罪，應依《刑法》規定處以兩年以下有期徒刑。如男子並非父親或其他家庭成員，則涉嫌故意傷害，亦應追究其刑責。另對於短片拍攝者，因其對於虐待行為有制止義務，如不進行制止，實質上是對虐待行為的認可和放任，具有同等的法律責任。