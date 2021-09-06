農村廁所淪擺設　污水管差一米入屋

內地早年投入大筆資金推動廁所革命，惟規劃問題及資源錯配一直為人詬病。內媒周日（5日）報道，山西省太原市婁煩縣多條村落早前建好污水渠後，水管卻遲遲未接入屋。副縣長解釋，污水建設項目近2,000萬元（人民幣‧下同，約2,408港元）撥款中，未包含水管入屋部分，而政府難以承受額外開支，導致功虧一簣。

受影響村民指出，雖然當地的污水處理站和排污渠已鋪設完畢，但仍差約一米距離才接駁至各戶排污口，形同虛設。目前，村民仍需要捧着裝滿生活污水的盆，把水潑到大街上。到冬天，村民更須掀開井蓋，親自把污水倒入水渠，避免污水直接在路面結冰。

此外，所謂的污水處理站規模不足，只是一幢鋪設了幾太陽能板的小屋，伴以一口井。由於需要應付全村多戶人的污水排放，一旦遇上雨天，污水便會從井口湧出，同時傳出惡臭。部分村村民忍無可忍，決定自費購買水管，每戶花費大約400元（約481港元）。

婁煩鎮向陽村一名村幹部解釋，工程施工方案只包含鋪設主管網，連接到戶不屬工作範圍。他更指出，由於施工隊進駐前未與村民接洽，雙方在施工期間屢次爭執。他形容，由於政府部門未有牽頭做事，村民只能負責監督，保障自己福祉。