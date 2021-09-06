台退休警稱開罰單遇上謝長廷養子　遭嗆「知道我爸是誰嗎」

台灣1名退休警察「條子鴿」日前在facebook發文稱，擔任警察期間攔查到時任台灣的行政院院長謝長廷的養子闖紅燈，對方稱：「你知道我爸是誰嗎？」條子鴿指開完罰單後，長官以「態度不佳」記2支申誡。駐日代表謝長廷周日（5日）晚回應，「提出證據我下台」。台北市警局亦回應，發文的「條子鴿」2007年才調至台北市警局，但謝長廷擔任行政院長是2005年到2006年，時間點有誤。

台媒指，該名退休警察姓酈，任職於某議員辦公室士林服務處副主任。至於開單的時間、地點，以及被記申誡的原因，台北市警局將透過電腦系統，釐清開單、申誡是否有關聯。

條子鴿續指，當時接到副分局長的電話，質問他「你不知道他爸是行政院院長？你還開他罰單？」隔天就因態度不佳遭記申誡2支，最後提到，遭開單的人就是謝長廷的養子、前台北市議員謝維洲，現已改名為張維洲。謝長廷則回應斥，這是假消息，若能提出證據便下台道歉，否則提告。

謝維洲於2014年初入政壇，其後被爆出酒駕、賭債風波等負面新聞。謝長廷於2018年終止收養關係，謝維洲改回生母的「張」姓並淡出政壇。