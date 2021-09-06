暑期護苗　內地查繳少兒類非法出版物52.3萬件

全國「掃黃打非」辦公室周一（6日）公布，在7、8月暑期的兩個月內，累計查繳少兒類非法出版物52.3萬件，查刪網絡有害訊息12.6萬多條，查辦侵權盜版案件177宗，並成功查處多宗涉未成年人色情訊息案件。

辦公室負責人稱，新學期各地掃黃打非部門將聚焦中小學生學習所使用的書籍材料及學習用品，常出入的校園周邊文化經營場所，未成年人易接觸、常使用的網站和應用等方面，落實護苗重點任務。其中，各地在10月之前將對銷售中小學教材教輔的書店、網店加強執法檢查，深入排查教材、字典詞典、輔導用書等出版物的印刷、發行環節，依法嚴查各類侵權盜版行為，杜絕侵權盜版教材流入校園。

針對校園周邊文化經營場所，將結合疫情防控等要求，對書刊店、影印打字店、文具玩具店、綜合用品商店、娛樂遊藝場所等，重點查驗出版物經營資質和出版物、相關印刷品、放映內容等是否夾雜「黃暴毒」等有害訊息，對發現的非法出版物及有害內容一律依法處置。

在網信等部門展開「清朗」專項行動、專項整治飯圈亂象等的基礎上，各地將加強網絡巡查，及時協調執法部門深度清理重點網站平台上，對未成年人具有誘導性的不良內容，同時對重點線索擴線深挖，加大打擊和懲處違法犯罪行為。此外，會同出版管理等部門，加強監督網絡產品和服務提供者履行預防未成年人沉迷網絡的相關義務。