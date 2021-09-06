台增9宗本土確診二級警戒延2周　幼稚園爆疫

台灣周一（6日）新增16宗新冠肺炎確診病例，其中9宗為本土確診，同日無死亡病例。長榮航空公司2名機師確診引發防疫出現缺口恐慌。行政院周一上午召開擴大防疫會議，院長蘇貞昌表示，個人或航空公司若違反防疫指引，應依法開罰。同日疫情指揮中心建議，防疫二級警戒維持至本月20日。惟台媒最新民調顯示，假如二級警戒延長到年底，52.6%受訪者認為收入將減少。

台流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增本土病例全部出現在新北市，是當地幼稚園確診老師相的關案件，確診者包括8名幼兒和1名幼兒的母親。陳時中表示，由於幼稚園人多容易出現密切接觸，未來或出現更多感染個案，已要求新北市衞生局按嚴格標準匡列接觸者。另因幼稚園晚上有託兒服務，針對相關老師和學生也將要求採檢。

指揮中心公布長榮航空突破性感染機師基因排序結果，3名機師和1名機師的兒子均確定感染Delta變種病毒。確診機師分別於2個不同航班執勤，感染源也不同。指揮中心上午表示，這次發生機師和同住家人染疫，目前已採取相關防疫措施，除了在9月3日實施5+9檢疫措施（即5日居家檢疫和9天加強版自主健康管理）外，也強化航線外站管理。