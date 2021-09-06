教育部規範中小學生校外培訓材料　明確不能超標超前

為深入貫徹教育「雙減」決策部署，教育部辦公廳近日印發了《中小學生校外培訓材料管理辦法（試行）》（下稱《辦法》），以全面加強校外培訓監管，強化對中小學生校外培訓材料的管理。《辦法》對培訓材料的編寫審核、選用備案、檢查監督等環節，明確管理職責，健全管理機制，對培訓機構自編的面向中小學生的所有培訓材料均提出全面規範要求。

《辦法》明確了培訓材料內容編審標準，對材料的思想性、科學性和適宜性提出明確要求，強調不得出現超標超前問題，同時列出12條負面清單，強調不得出現意識形態問題；又完善相關人員資質標準，編寫人員必須政治立場堅定，從事教育教學相關工作3年及以上，具有良好的思想品德和社會形象等，學科類人員應具備相應教師資格證書，非學科類人員應具備相關行業資質證書或專業能力證明。

《辦法》亦健全了審核把關制度，規定由審批培訓機構的教育行政部門負責具體的監管工作，實行線上和線下、學科類和非學科類培訓材料分類管理，學科類材料採取校外培訓機構內部審核及教育部門外部審核的「雙審核」方式；非學科類培訓材料則在培訓機構內部審核的基礎上，由各地部門協助相應主管部門展開抽查。對培訓材料出現違規情況的，督促培訓機構限期整改，並按有關規定予以處理或查處。

另一方面，河南鄭州市的中小學具體開學時間仍未公布，但按照當局安排，除小學一年級以外的學生均已展開線上教學。鄭州市教育局周一（6日）發布中小學網課限時令，規定小一學生不進行線上課程，可由學校統一安排閱讀、活動性學習任務，小學其他年級學生的線上同步課堂每課時不超過20分鐘，初中至高二的課時不超過30分鐘，高三複習課每課時不超過45分鐘。